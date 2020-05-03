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воскресенье, 03 мая 2020 05:45

Полиция Харькова возбудила дело из-за нападения на журналиста

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Полиция Харькова возбудила дело из-за нападения на журналиста
Полиция открыла дело за нападение на журналиста. Фото: 5 канал

Следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл уголовное производство по факту нападения на журналиста Никиту Кныша.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и причастные к нему лица.

1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором лежали ноутбук, телефон и оружие.

По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Полицейские провели осмотр места, опросили свидетелей, изъяли записи с камер наблюдения. На прилегающей территории правоохранители обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Журналист с ушибами тела и лица обратился за медицинской помощью в больницу.

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Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что в Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию за нарушение карантина.

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