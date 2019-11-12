Полицейский устроил стрельбу в метро

22-летний полицейский отдела в метрополитене Харькова устроил стрельбу на станции "Наукова".
Пострадавших нет. На момент инцидента станция не работала, сообщает пресс-служба полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступления, которые испортили репутацию новой полиции
Нарушителя усмиряли работники спецподразделения патрульной полиции "ТОР". Они разоружили и задержали капрала.
По данному факту открыли служебное расследование.
В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу. Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал – чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда.
×
Комментарии