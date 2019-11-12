Полицейский устроил стрельбу в метро

Станция метро на момент обстрелов не работала. Фото: glavcom.ua

22-летний полицейский отдела в метрополитене Харькова устроил стрельбу на станции "Наукова".

Пострадавших нет. На момент инцидента станция не работала, сообщает пресс-служба полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступления, которые испортили репутацию новой полиции

Нарушителя усмиряли работники спецподразделения патрульной полиции "ТОР". Они разоружили и задержали капрала.

По данному факту открыли служебное расследование.

В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу. Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал – чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда.