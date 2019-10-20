Полицейских задержали на взятке $5 тыс.

В Одессе следователи Государственного бюро расследований задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений в городе.
Полицейские требовали от гражданина $5 тыс. за то, что не привлекать его к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства, сообщили в ГБР.
Взятка передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции.
Полицейских задержали после получения второй части взятки - $3 тыс.
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