Полицейских задержали на взятке $5 тыс.

В Одессе полицейские занимались взяточничеством. Фото: @dbr.gov.ua

В Одессе следователи Государственного бюро расследований задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений в городе.

Полицейские требовали от гражданина $5 тыс. за то, что не привлекать его к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства, сообщили в ГБР.

Взятка передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Полицейских задержали после получения второй части взятки - $3 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $3 тис. за молчание: офицеры полиции брали взятки у наркоторговцев

На Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь.