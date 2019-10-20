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воскресенье, 20 октября 2019 11:12

Полицейских задержали на взятке $5 тыс.

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Полицейских задержали на взятке $5 тыс.
В Одессе полицейские занимались взяточничеством. Фото: @dbr.gov.ua

В Одессе следователи Государственного бюро расследований задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений в городе.

Полицейские требовали от гражданина $5 тыс. за то, что не привлекать его к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства, сообщили в ГБР.

Взятка передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции.

Полицейских задержали после получения второй части взятки - $3 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $3 тис. за молчание: офицеры полиции брали взятки у наркоторговцев

На Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь.

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