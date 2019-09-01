Полицейские организовали масштабный наркобизнес

Полицейские продавали наркотики и алкоголь: Фото: Нацполиция

На Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь.

Психотропные вещества покупали в гражданских для собственного употребления, часть перепродавали, сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Чтобы разоблачить злоумышленников, правоохранители приобрели амфетамин и 800 бутылок алкоголя у организатора группы. Так задержали лидера, 29-летнего патрульного.

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Также обыскали его сообщников. Изъяли марихуану, амфетамин, почти 4 кг порошкообразного вещества белого цвета, 880 бутылок контрафактного алкоголя, 300 литров спирта, 432 поддельных акцизных марок, принадлежности для употребления наркотиков, оргтехнику, мобильные телефоны, патроны и деньги.

Сейчас лидер группы в СИЗО. По факту преступления начали уголовные производства относительно злоупотребления служебным положением, незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров.

В Днепре руководителя одного из подразделений полиции особого назначения приговорили к пожизненному заключению. Такое решение вынес Самарский районный суд. Полицейский был признан виновным в целом ряде преступлений, в том числе, в убийстве, которые были совершены в июле 2014 года.