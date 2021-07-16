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Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы

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Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
После длительной полицейской водителя беглеца помогло задержать стадо коров. Фото: pixabay.com

В селе Рогачев Барановского района района Житомирской области стадо коров помогло патрульным задержать пьяного водителя минивэна Mercedes Vito.

Инцидент произошел вечером 15 июля, сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

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Правоохранители гнались за мужчиной из Новоград-Волынского, где получили сообщение о пьяном водителе.

"На одной из улиц города он резко затормозил. Реакция полицейских помогла избежать травмирования участников погони в результате столкновения автомобилей. Но даже ДТП не остановило наглеца. Он уехал с места его совершения", - говорится в сообщении.

Патрульные передали информацию о нарушителе коллегам из соседнего района, которые его и задержали. На кадрах видно, что путь водителю перегородило стадо коров. Поэтому он остановился.

41-летний водитель-беглец прошел тест на Драгере. Результат - 3,11‰. В январе и апреле 2021 года мужчину уже останавливали за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда ему удалось избежать ответственности. Однако 15 июля суд поддержал обвинение по второму производству. Жителя Житомирской области оштрафовали и лишили водительских прав.

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Однако это судебное постановление еще не вступило в законную силу, рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.

На этот раз полицейские оформили новые материалы сразу по нескольким статьям. Автомобиль правонарушителя изъяли.

В Чернобыльском заповеднике обнаружили стадо одичавших коров. Заметили их на окраине села Лубянка. От обычного сельского стада табун дикого скота отличается. Последний структурирован, имеет системную целостность, действует всегда слаженно.

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