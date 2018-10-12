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пятница, 12 октября 2018 15:32

Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
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В Винницкую область прибыла транспортная авиация США.

Проводят учения десантников НАТО.

Фото: 20minut

На аэродроме в Староконстантинове в Хмельницкой области приземлились 10 американских истребителей F-15 и F-16, пишет 20 минут.

Истребители превосходят по своим техническим характеристикам не только самолеты, которые имеют на вооружении наши Воздушные силы. Технику северного соседа тоже не сравнишь с ними.

"Украинская и американская группа участников крупнейшая среди представителей других стран. На обучение прибыли также военные авиаторы и военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии", - говорит руководитель пресс-службы Воздушных сил подполковник Юрий Игнат. - Первое, на что я лично обратил внимание, находясь все дни вместе с летчиками, на их дружеские отношения. Искренние улыбки, объятия, крепкие рукопожатия - это то, что видишь на каждом шагу. Слаженно действуют не только летчики, но и наземные службы.

Всего в тренировках задействовано около 700 военных. Главная задача - достижение совместимости между экипажами во время полетов, а наземных служб - на аэродроме. Отрабатываются также элементы спасения пострадавших на воде, на земле с помощью десантирования личного состава и техники.

В Винницкой области тренировки осуществляют на 2 аэродромах - "Гавришовка" и в поселке Сутиски, где находится запасной военный аэродром. Здесь отработали упражнения по десантированию личного состава.

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Совместная группа военных украинском и других стран-участниц поднималась в небо на мощном американском транспортном самолете С-130, имеет еще одно название - "Геркулес". После десантирования военные оказывали помощь условным раненым на суше.

"Пострадавших" на воде спасали с помощью вертолета, который зависал над водоемом в селе Петрик Литинского района. Спустившись по канатам, помогали выбраться из критической ситуации. Наиболее масштабная фаза учений в Винницкой области запланирована на 18 октября, - уточнил Юрий Игнат. - В этот день планируют спускать на парашютах многочисленное количество личного состава и техники".

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" состоится в Украине 8-19 октября. Тренироваться в Хмельницкую и Винницкую области прибыли самолеты из 10 стран НАТО.

Это - самые масштабные за годы независимости Украины международные учения авиационных подразделений.

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Дата
12
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