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понедельник, 07 марта 2022 07:36

Спецтема: Война России против Украины

Показали страшные последствия обстрела Николаева из "Смерчей"
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Главное управление ГСЧС подтвердило утреннюю атаку тяжелой артиллерии оккупантов на Николаев.

7 марта в 5:15 российские террористы ударили по жилым кварталам города из РСЗО "Смерч", сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Взрывы прогремели во всех районах областного центра", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Спасатели сообщают о пожарах в жилых кварталах города и населенных пунктах вблизи Николаева.

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"Возникло пять пожаров в жилом секторе и на объектах промышленности (в частности ГП НПКГ "Заря" - "Машпроект"). К ликвидации последствий привлекли 11 единиц техники и 32 спасателя. Наблюдаются многочисленные случаи выявления ВНЖ в жилом секторе", - добавляют в ГСЧС.

Масштабы разрушения устанавливаются. По городу много снарядов, которые не разорвались после залпового огня.

Сотрудники ГСЧС также забрали из жилых кварталов в Энгельсском районе Николаева и в микрорайоне Ракетное Урочище: четыре кассетных элемента и 10 корпусов реактивной системы залпового огня "Смерч". Службы продолжают работать над ликвидацией последствий обстрела.

Оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Атака на город произошла рано утром в Корабельном районе. Некоторые районы областного центра в результате атаки, отрезаны от воды и электричества.

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