Показали необычный герб города

14 сентября на день города Винница горожанам показали необычный красно-белый герб города. Их было два: один "вышитый" лентами, второй - цветочный.

Герб Винницы 13 сентября. Фото: Ирина Кальченко

Цветочная сторона герба. Фото: Ирина Кальченко

Разместили их в рамках Творческо-образовательного фестиваля "Водограй". Его уже третий раз проводит Винницкий педагогический университет им. Михаила Коцюбинского.

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Также в день города Винница в центральном парке им. Горького прошел осенний Vinnytsia Food Fest. 100 граммов шашлыка стоит 50 гривен. Продают алкогольные напитки. Пол литра пива продают за 30 гривен.