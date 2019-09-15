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воскресенье, 15 сентября 2019 02:14

Показали необычный герб города

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14 сентября на день города Винница горожанам показали необычный красно-белый герб города. Их было два: один "вышитый" лентами, второй - цветочный.

  Герб Винницы 13 сентября. Фото: Ирина Кальченко
Герб Винницы 13 сентября. Фото: Ирина Кальченко

Еще два дня назад, накануне праздника, на Майдане Независимости, возле телеканала "Винтера" начали устанавливать интересную экспозицию к 656-летию Винницы.

  Цветочная сторона герба. Фото: Ирина Кальченко
Цветочная сторона герба. Фото: Ирина Кальченко

Разместили их в рамках Творческо-образовательного фестиваля "Водограй". Его уже третий раз проводит Винницкий педагогический университет им. Михаила Коцюбинского.

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Также в день города Винница в центральном парке им. Горького прошел осенний Vinnytsia Food Fest. 100 граммов шашлыка стоит 50 гривен. Продают алкогольные напитки. Пол литра пива продают за 30 гривен.

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