Показали необычный герб города

14 сентября на день города Винница горожанам показали необычный красно-белый герб города. Их было два: один "вышитый" лентами, второй - цветочный.
Еще два дня назад, накануне праздника, на Майдане Независимости, возле телеканала "Винтера" начали устанавливать интересную экспозицию к 656-летию Винницы.
Разместили их в рамках Творческо-образовательного фестиваля "Водограй". Его уже третий раз проводит Винницкий педагогический университет им. Михаила Коцюбинского.
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Также в день города Винница в центральном парке им. Горького прошел осенний Vinnytsia Food Fest. 100 граммов шашлыка стоит 50 гривен. Продают алкогольные напитки. Пол литра пива продают за 30 гривен.
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