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вторник, 24 декабря 2019 04:20

Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты

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Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Селится лесной котик в глухих дубовых, дубово-грабовых, буковых и смешанных лесах, в тростниковых зарослях, в кустарниках. Чаще всего дом строит в дуплах деревьев, корневище, старых норах животных, даже на кучах залежалого хвороста, выстилая гнездо травой, листьями, пухом птиц. Котята рождаются у кошки в апреле-мае. Фото: скриншот из видео

Лесоводам Жмеринского лесхоза удалось зафиксировать на видео редких хищников – диких лесных котов.

По словам работников, численность лесного кота На Виннитчине стабильно растет. Однако увидеть это животное не так просто - она ведет тайный образ жизни. Впрочем недавно лесоводы нашли трех котят в лесных угодьях.

"Впервые за 16 лет работы в лесном хозяйстве у меня произошел такой случай, – рассказывает мастер леса Ярошинского лесничества Жмеринского лесхоза Александр Тимченко. – Мы нашли выводок котят в куче хвороста. Одно сразу же утекло, других двух мы, конечно, отпустили. Гнезда нигде поблизости в дровах не было, скорее всего, мама-кошка вывела их на охоте, испугалась и убежала. Котята отличаются от домашних сородичей не только большим размером, но и особенно диким поведением: шипели, выпускали когти".

В Винницкой области живет чуть более 20 лесных котов.

Их размер значительно превышают размеры домашних кошек: длина тела может достигать до 90 сантиметров. В то же время хвост-короче и " притуплен", покольцован несколькими темными полосами. Глаза у этого кота голубого или серого цвета.

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Красная книга Украины — документ, в котором обобщены материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, на основании которого разрабатываются научные и практические меры, направленные на их охрану, воспроизводство и рациональное использование.

В Красную книгу Украины заносятся виды животных и растений, которые постоянно или временно находятся или растут в естественных условиях на территории Украины, в пределах ее территориальных вод, континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны, и находятся под угрозой исчезновения. Занесенные в Красную книгу Украины виды животных и растений подлежат особой охране на всей территории Украины.

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