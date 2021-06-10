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пятница, 11 июня 2021 09:21

Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
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Выставка "Иконы на ящиках из-под патронов" авторских работ семьи киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко открылась в Полтавском Свято-Успенском кафедральном соборе.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на открытии выставки.

Выставка икон, написанных на ящиках из-под патронов, открыли в Полтавском Свято-Успенском соборе
Фото: Ольга Стенько
Икона Богоматерь с младенцем
Парные иконы Богородица в скорби и Иисус в гробу
Выставка икон, написанных на ящиках из-под патронов, открыли в Полтавском Свято-Успенском соборе
Икона Святого Андрея

В экспозиции 23 иконы, выполненных в византийской технике на классические христианские сюжеты. Написанные на натуральном дереве темперными красками - это древний, классический способ иконописи. Однако, некоторые иконы, сочетают классическую византийскую иконописную технику и современное искусство. А именно Спас Нерукотворный - художник использовал как основу фрагмент камуфляжной ткани, который дополнительно украшал позолотой.

Автор: Ольга Стенько
  Икона Нерукторворний Спас (справа) украшена фрагментом камуфляжной ткани
Икона Нерукторворний Спас (справа) украшена фрагментом камуфляжной ткани

Иконы написаны на досках и имеют необычное для сакрального искусства отделка: набитые в ряд ржавые гвозди и петли, торчащие стороны. Это не небрежность авторов, а художественный прием. Все потому, что основой для икон стали части военных ящиков из-под боеприпасов. Главная идея проекту - превращение смерти на жизнь.

"Этот проект уникален тем, что он показывает, как от смерти мы движемся к жизни - жизни вечной. То есть, ящики, в которых хранилась смерть, становятся рассказами о любви, о жизни, о победе добра над злом. Молимся, чтобы Бог даровал нам справедливый мир, война закончилась и мы вспоминали о ней только в виде таких проектов", - сказал архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор на открытии выставки.

Автор: Ольга Стенько
  Владыка Федор и художник Александр Клименко на открытии выставки икон, написанных на ящиках из-под патронов, в Полтавском Свято-Успенском соборе
Владыка Федор и художник Александр Клименко на открытии выставки икон, написанных на ящиках из-под патронов, в Полтавском Свято-Успенском соборе

Первые иконы были написаны в 2014-м, в год начала российской агрессии на востоке Украины. С тех пор, за шесть лет проекта, супруги написали почти две сотни икон. Деньги от их продажи идут на помощь для Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМГ им. Пирогова). В среднем, икона стоит от $1,5 тыс. - цену устанавливают, исходя из насущных потребностей госпиталя.

"Точно даже не назову цифру, сколько написано. Не знаю, сколько из них продались. Знаю, что после шестого миллиона гривен я перестал считать деньги", - рассказывает Александр Клименко.

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Выставки икон на ящиках из-под патронов провели в 79 локациях 44 городов в 13 странах мира. Иконописные работы творческих супругов можно увидеть во многих храмах Украины и Америки. Как говорит Александр Клименко, "начиная от Лос-Анджелеса и заканчивая Киевом", причем, в некоторых церквях - целые коллекции.

Автор: Ольга Стенько
  Художник Александр Клименко представил в Полтаве выставку икон в рамках семейного творческого проекту "Икони.написани на ящиках из-под патронов"
Художник Александр Клименко представил в Полтаве выставку икон в рамках семейного творческого проекту "Икони.написани на ящиках из-под патронов"

"Проект рассчитан не только для людей, которые есть в церкви. Это художественный проект, попытка проговорить о современной войне языке традиционного для Украины искусства. Это иконопись. Когда ты говоришь о современной войне языке художников, творивших тысячу лет назад - это сочетание несочетаемого вызывает у людей новые неожиданные ощущения ", - рассказывает художник.

Ящики иногда привозят военные, но чаще - волонтеры, которые ездят в зону боевых действий, чтобы доставлять помощь украинским армейцам. За годы проекта у его авторов собралось много историй, связанных с созданием икон.

Автор: Ольга Стенько
  Парные иконы Богородица в скорби и Иисус в гробу
Парные иконы Богородица в скорби и Иисус в гробу

"Например, пара икон" Спаситель мертвый "и" Богородица в скорби ". Когда основатель ПДМГ имени Пирогова ехал за этим ящиком, попал на нейтральную территорию - не туда повернул. И машина увязла в грязи, не могли самостоятельно уехать. Слышали, как в нескольких сотнях метров переговаривались боевики. А в машине было двое журналистов. Один из них - мой знакомый, родом из Донецка (Никита Григоров. - Gazeta.ua). Он написал мне в мессенджер: "Сепары меня убьют, я у них в списках ". Потом приехали наши военные и с тихими матами таки вытащили эту машину", - рассказал Александр Клименко.

Кроме Свято-Успенского собора, в Полтаве иконы на ящиках из-под патронов можно увидеть в Свято-Покровском и Николаевском храмах. Выставки продлятся до конца лета.

Как отметил художник, иконы продаются. Вырученные с продажи средства пойдут на помощь ПДМГ имени Николая Пирогова.

Александр Клименко - художник, искусствовед. Как писатель, имеет псевдоним Олаф Клеменсен. Автор идеи и один из кураторов проекту "Иконы на ящиках из-под патронов". Награжден орденом "За заслуги" третьей степени.

Соня Атлантова - художница, писательница, чьи прозаические произведения неоднократно входили в длинные и короткие списки литературных премии в Украине и за рубежом. Награждена орденом "За заслуги" третьей степени.

Художники работают в области монументальной и станковой живописи.

Их проект "Иконы на ящиках из-под патронов" дважды номинировался на Национальную премию Украины им. Тараса Шевченко - в 2017-м и в 2020 году.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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