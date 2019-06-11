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среда, 12 июня 2019 04:20

Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
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Дворец Потоцких в Тульчине: что сохраняют в подвалах
Фото: фото предоставлено Александром Никитюком
Дворец Потоцких в Тульчине: что сохраняют в подвалах
Дворец Потоцких в Тульчине: что сохраняют в подвалах
Дворец Потоцких в Тульчине: что сохраняют в подвалах

В подвалах бывшего дворца Потоцких в Тульчине до сих пор сохраняют остатки лепнины тех времен. Каждый кусочек пронумерован.

Это частицы герба семьи Потоцких. Он был на флигелях с каждой стороны дворца. В частности, одной из частей лепнины была голова коня.

"В те подземелья случайно попал. Туда нет свободного доступа. Но были открыты двери, я и зашел. Возможно в следующем году на IV международный фестиваль OPERAFEST TULCHYN 2020 позволят посетителям заходить в подземелье. Это станет еще одной фишкой фестиваля", - говорит Gazeta.ua винницкий художник Александр Никитюк.

Винницкая власть планирует провести реконструкцию дворца. Вполне вероятно, что сохраненную лепнину смогут использовать.

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На III международном фестивале OPERAFEST TULCHYN-2019 26 художников рисовали "Подольский Версаль".

Они приехали из 6 стран мира, чтобы принять участие в проекте "Лучший художник-2019".

Чтобы нарисовать красивый дворец Винницкой и послушать оперу open air в Тульчин посетили художники из Китая, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Польши и Украины.

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