Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких

Фото: фото предоставлено Александром Никитюком

В подвалах бывшего дворца Потоцких в Тульчине до сих пор сохраняют остатки лепнины тех времен. Каждый кусочек пронумерован.

Это частицы герба семьи Потоцких. Он был на флигелях с каждой стороны дворца. В частности, одной из частей лепнины была голова коня.

"В те подземелья случайно попал. Туда нет свободного доступа. Но были открыты двери, я и зашел. Возможно в следующем году на IV международный фестиваль OPERAFEST TULCHYN 2020 позволят посетителям заходить в подземелье. Это станет еще одной фишкой фестиваля", - говорит Gazeta.ua винницкий художник Александр Никитюк.

Винницкая власть планирует провести реконструкцию дворца. Вполне вероятно, что сохраненную лепнину смогут использовать.

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На III международном фестивале OPERAFEST TULCHYN-2019 26 художников рисовали "Подольский Версаль". Они приехали из 6 стран мира, чтобы принять участие в проекте "Лучший художник-2019". Чтобы нарисовать красивый дворец Винницкой и послушать оперу open air в Тульчин посетили художники из Китая, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Польши и Украины.