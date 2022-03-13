Поймали пару, которая работала на оккупантов – что делали

В Донецкой области арестовали мужа с женой, работавших на врага. ФОТО: pexels.com

обвиняют в передаче врагу информации об объектах городской инфраструктуры.

Данные пара предоставляла оккупантам с ноября 2021 года, по данным Офиса генпрокурора.

"В течение декабря-февраля через мессенджеры Viber и Telegram, супруги передавали представителю государства-агрессора фото объектов социальной сферы города, автомобильных и железнодорожных мостов и развязок, информацию о взлетно-посадочной полосе аэропорта, мест дислокации военнослужащих ВСУ. Они отдавали себе отчет, что информация будет использована в ущерб территориальной целостности и обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

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Муж с женой арестованы.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.