Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии

Военнослужащие харьковского гарнизона и курсанты университета воздушных сил им. И. Кожедуба не станут принимать участия в церемонии похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом сообщили на сайте университета.

"По предварительной информации, на церемонии прощания и похорон предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому руководствуясь положением устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около 50 военнослужащих. Позже, когда стало известно, что упомянутые лица на захоронение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен", - говорится в сообщении.

22 декабря военнослужащие присутствовали на репетиции церемонии прощания, ведь вчера не знали, что на ней не будет первых лиц государства.

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Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура. Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября политик был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом в Берлин на лечение в клинику Charité.