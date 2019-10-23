Похоронили спортсмена и ветерана АТО, который умер во время тренировки - фото

Фото: Ярослава Фонина

23 октября в Полтаве похоронили Дмитрия Фесенко, который умер во время тренировки. Друзья сообщили, что оторвался тромб.

На прощание с Дмитрием, которое состоялось в Свято-Успенском соборе, пришел и журналист Gazeta.ua

Церемония начиналась в 11 часов утра, но отдавать дань умершему начали еще с 10-и. Приносили цветы, которые оставляли у гроба. Несколько сотен человек постоянно заходили в храм, чтобы попрощаться с воином.

Жена Дмитрия Виктория Фесенко к началу прощанья находилась на улице, в окружении друзей и родственников. Лицо было припухшими от слез, которые не прекращали катиться ее щеками. К ней подходили знакомые, обнимали, сочувствовали.

Отдельным автобусом прибыли собратья Дмитрия с батальона "Донбасс". Все одеты в военную форму. Несколько человек держали автоматы. До 11 часов мужчины ждали возле храма и только во время начала службы вошли внутрь.

"Во всех компаниях он был" альфа "- все на него равнялись. Всегда улыбался, даже когда было плохо. Активный, спортивный, на позитиве. Никогда не сдавался, даже когда заболел", - рассказал школьный друг Дмитрия Андрей Орлов. Вместе мужчины воевали в АТО.

Похоронили Дмитрия Фесенко на Аллее героев, на центральном городском кладбище.

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При жизни мужчина служил в батальоне "Донбасс", был разведчиком и снайпером. На войне провел три года - с 2015 по 2018-й. В 2015 году получил тяжелое ранение - подорвался на растяжке. Также увлекался спортом, участвовал в "Invictus Games". В октябре 2016 пробег 10 километров в 41-м марафоне морской пехоты США, а в июне 2018 прошел золотую дистанцию ​​- 87 километров - на марш-броске в Шотландии.

Мужчина был дважды женат, имел двух дочерей от первого брака. Несколько лет боролся с раком костного мозга.