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суббота, 10 августа 2019 11:05

Пограничники из стрельбой остановили контрабандистов

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Пограничники из стрельбой остановили контрабандистов
Контрабандисты пытались переправить 70 тюков с товаром. Фото: Госпогранслужба.

В Харьковской области пограничники предотвратили перемещение контрабанды через границу с РФ.

Информацию о контрабанде сотрудники оперативных подразделений получили заранее, поэтому в местах возможного незаконного перемещения товаров были выставлены пограничные наряды, сообщает Госпогранслужба.

На рассвете, в районе населенного пункта Гурьев Казачок прикордонники заметили группу неизвестных, которые перемещали тюки с товаром из России в Украину. В то же время, со стороны Украины подъехали два грузовика Mercedes и Ford. Из них начали выгружать товар для переправы в РФ.

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Заметив пограничников, злоумышленники начали убегать. Машина контрабандистов активно маневрировала, и пытаясь наехать на пограничный наряд. После этого пограничники применили оружие и остановили нарушителей.

На месте происшествия обнаружили более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.

В Житомирской области военная прокуратура разоблачила 150 га незаконных посевов пшеницы, овса и подсолнечника.

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