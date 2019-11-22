Погода не способствует: в приюте Домажир медведи не впадают в спячку

В Домажирt уснули 4 из 14 медведей. Фото: Facebook.

С 14 медведей, живущих в Медвежьем приюте Домажир, на Львовщине в зимнюю спячку легли только 4.

"Есть три основных фактора, которые влияют на то, когда медведи идут в зимнюю спячку. Запасы под кожей жира, готова берлоги и погодные условия. 4 наших медведей уже пошли в спячку, еще один готовится к зимнему сну. Остальные не спешат. В том числе и из-за погодные условия", - рассказывает руководитель службы по уходу за животными приюта Домажир 49-летняя Наталья Галайко.

В зависимости от погодных условий медведи идут в берлогу в октябре-ноябре. Спят 5-6 месяцев, до марта или апреля. Избыточное тепло побуждает животных искать пищу, чтобы "запасти" больше жира на зиму. Те, которые заснут в этом году поздно, весной и позже проснутся, - отмечает Наталья Григорьевна.

"Но готовимся и к тому, что несколько медведей не будут спать. Это те животные, которых нам недавно привезли на реабилитацию. Через постоянную эксплуатацию и взаимодействие с людьми в них отсутствуют необходимые инстинкты. Их физиологическое и психологическое состояние не будет способствовать спокойному сну. Постараемся их восстановить . Подготовили специальные боксы, в которых животные будут жить зимой, составим соответствующий рацион питания".

В ноябре украинские синоптики зафиксировали температурные рекорды. 4 ноября во Киеве отметка термометра достигла рекордных + 17,5 °C. В ближайшее к этому показателю были в 1957-м - + 15 °C. А среднесуточная температура + 12,9 °C и превзошла данные 23-летней давности - + 12,3 °C. Температурные показатели соответствуют сентябрьским.