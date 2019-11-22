Погода не способствует: в приюте Домажир медведи не впадают в спячку

 
Ексклюзивы
1/5
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 846
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3 Просмотров: 657
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 702
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 648
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 819
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5508
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2115
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2214
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
9
27
3
14
10
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Audi снес ограждение моста и упал в реку
Audi снес ограждение моста и упал в реку
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Видео
Все видео
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Львовян приглашают праздновать Рождество с Тиной Кароль
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5508
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2115
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2214
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1215
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
22 ноября 2019
Просмотров: 270
Сила ботанічна
Воно тільки так для нашого вуха страшнувато звучить – мондеґрін. А по суті український народ, якому, за неперевіреними плітками, іноді щастило ...
суббота, 23 ноября 2019 03:25

Погода не способствует: в приюте Домажир медведи не впадают в спячку

  Комментировать
Погода не способствует: в приюте Домажир медведи не впадают в спячку
В Домажирt уснули 4 из 14 медведей. Фото: Facebook.

С 14 медведей, живущих в Медвежьем приюте Домажир, на Львовщине в зимнюю спячку легли только 4.

"Есть три основных фактора, которые влияют на то, когда медведи идут в зимнюю спячку. Запасы под кожей жира, готова берлоги и погодные условия. 4 наших медведей уже пошли в спячку, еще один готовится к зимнему сну. Остальные не спешат. В том числе и из-за погодные условия", - рассказывает руководитель службы по уходу за животными приюта Домажир 49-летняя Наталья Галайко.

В зависимости от погодных условий медведи идут в берлогу в октябре-ноябре. Спят 5-6 месяцев, до марта или апреля. Избыточное тепло побуждает животных искать пищу, чтобы "запасти" больше жира на зиму. Те, которые заснут в этом году поздно, весной и позже проснутся, - отмечает Наталья Григорьевна.

"Но готовимся и к тому, что несколько медведей не будут спать. Это те животные, которых нам недавно привезли на реабилитацию. Через постоянную эксплуатацию и взаимодействие с людьми в них отсутствуют необходимые инстинкты. Их физиологическое и психологическое состояние не будет способствовать спокойному сну. Постараемся их восстановить . Подготовили специальные боксы, в которых животные будут жить зимой, составим соответствующий рацион питания".

В ноябре украинские синоптики зафиксировали температурные рекорды. 4 ноября во Киеве отметка термометра достигла рекордных + 17,5 °C. В ближайшее к этому показателю были в 1957-м - + 15 °C. А среднесуточная температура + 12,9 °C и превзошла данные 23-летней давности - + 12,3 °C. Температурные показатели соответствуют сентябрьским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода не способствует: в приюте Домажир медведи не впадают в спячку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 28323
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 11 Просмотров: 24545
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 22492
Миф &quot;какая разница&quot; уничтожил белорусский язык
Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык Просмотров: 12807
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 12024
Львов
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
 3 Просмотров: 657
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
 Просмотров: 1035
Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей
Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей Просмотров: 1512
Для Садового будут просить залог в 50 млн грн
Для Садового будут просить залог в 50 млн грн Просмотров: 945
Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового
Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового 2 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
11
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
3
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
3
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Голосов: 729
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua