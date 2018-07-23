Поезд "четырех столиц" продлят к еще одному украинскому городу

Продолжение маршрута поезда ожидают во Львов. Фото: gdb.rferl.org

28 сентября из столицы Украины по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига отправится поезд "четырех столиц".

Во Львовской ОГА рассматривают возможность продления маршрута поезда во Львов, - об этом пишет "Вголос".

"После внедрения поезда мы будем нарабатывать возможность продолжения его во Львов", - отметил и.о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА Роман Кокотайло.

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В ОГА ожидают, прежде всего, запуск поезда, а уже после этого намерены рассмотреть вопрос о продлении его маршрута на Галичину.

"Надеемся, он заработает должным образом и мы сможем продолжить реализацию этого эксперимента именно до города Львова", - резюмировал чиновник.

В 2019 году из Украины в Румынию будет курсировать пассажирский поезд по маршруту Черновцы-Сучава.