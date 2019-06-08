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суббота, 08 июня 2019 16:21

Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие

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Подрались ветераны АТО и &quot;Нацкорпус&quot; - есть пострадавшие
АТОвци подрались с "Нацкорпусом". Фото: UA Харьков.

В Харькове произошли массовые столкновения на территории торгового центра "Барабашово". В результате пострадали минимум восемь человек.

Среди травмированных - оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк, передает пресс-центр полиции.

В 19.20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что группа неизвестных в составе 50 человек "зашла на территорию рынка, чтобы решить спор имущественного характера с предпринимателями".

"В результате переговоры перешли в конфликт", - написала пресс-служба правоохранителей.

Руководство ТРЦ сообщил, что представители "Нацкорпуса" захватили магазин, вынесли из него вещи и перекрыли вход. Предприниматель, ветеран АТО, позвал на помощь ветеранские организации и завязалась драка.

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"Магазин захватили ... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, и собратьями за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители "Нацкорпуса" не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход.

Позже, по прибытии очередной группы в спортивных костюмах от "Нацкорпуса", представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматуры, тупых и колющих предметов", - говорится в сообщении пресс-службы "Барабашово".

На место столкновений отправили усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

Позже два десятка человек перекрыли движение транспорта в районе ТЦ и установили палатку. 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции обеспечивают охрану общественного порядка до сих пор.

Это не первая попытка "Нацкорпусу" захватить "Барабашово". Вечером 29 мая около 80 бойцов "Национального корпуса" пытались захватить один из торговых объектов на ТЦ. На место вызвали полицию. По прибытии копы окружили магазин и не давали нападающим совершить противоправные действия.

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