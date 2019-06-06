 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 28317
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 351
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 288
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1782
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2844
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5283
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3537
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2196
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7659
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
20
7
22
38
12
Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии
Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии
&quot;Танец вампира&quot; и &quot;Увертюра вкуса&quot; - какими блюдами удивляют на оперном фестивале
"Танец вампира" и "Увертюра вкуса" - какими блюдами удивляют на оперном фестивале
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд
Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Видео
Все видео
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 1809
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 315
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 63
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
четверг, 06 июня 2019 19:27

Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии
20

  Комментировать

Стихия на Винниччине: показали подтоплены дома в грязи и пустые огороды
Фото: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
Стихия на Винниччине: показали подтоплены дома в грязи и пустые огороды
Стихия на Винниччине: показали подтоплены дома в грязи и пустые огороды
Стихия на Винниччине: показали подтоплены дома в грязи и пустые огороды
Стихия на Винниччине: показали подтоплены дома в грязи и пустые огороды

В Винницкой области снова бушует стихия. Сильные ливни затапливают огороды, дворы и дома.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильных ливней.

"Они откачивают воду из дворов людей. А также мул, который намыло страшным потоком воды", - рассказали в пресс-центре ДСНС в Винницкой области.

Больше всего пострадали жители Гайсинского, Жмеринского, Могилев-Подольский, Крыжопольского и Бершадского районов. Всего за сутки бойцы ДСНС откачали 2333 куб.м. воды.

"В селе за 40 минут выпала месячная норма осадков. Наши долгожители даже не помнят, чтобы вода все сносила на своем пути. Размыло дороги, залило дворы и дома людей. В нашем селе больше всех пострадало, 8 семей. Уже написали обращение к властям с просьбой помочь им. Колодца чистим. Покупаем препараты для чистки воды", - говорит Gazeta.ua глава села Качковка Ямпольского района Мирослава Бежнар.

Некоторое время было ограничено проезд автомобильной дорогой Т-02-18 в направлении города Бар, теперь движение восстановлено, но водителей просят быть осторожными. Там в результате стихийного бедствия полностью уничтожено дорожное покрытие на участке протяженностью 1 км, разрушено обочину и откосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине

Стихия, которая пронеслась Винниччиной 1 июня тоже наделала много бед. От киевской трассы до села Сосенка повергло множество деревьев. В соседнем селе Славное крушило хозяйственные постройки.

"Чтобы кто-то мне сказал, что такое может произойти, не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами. У соседа сильный ветер поднял металлическую теплицу вместе с огурцами и положил на крышу его 3-этажного дома. На следующий день специально нанимали кран, чтобы снимать ту теплицу с крыши", - рассказывают Gazeta.ua очевидцы.

В селе Качковка Ямпольского района Винницкой области страшный ливень насмерть травмировал женщину.

Мать 4-х детей сбил мощный поток воды и болота. Это произошло в поле, когда она пасла корову. Она поскользнулась и упала в овраг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 35480
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 29799
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 28317
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 27685
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 21645
Винница
"Танец вампира" и "Увертюра вкуса" - какими блюдами удивляют на оперном фестивале
"Танец вампира" и "Увертюра вкуса" - какими блюдами удивляют на оперном фестивале
7
 Просмотров: 405
Состоится масштабный литературный фестиваль
Состоится масштабный литературный фестиваль Просмотров: 54
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
22
 Просмотров: 288
Показали животных, которые похожи на вымысел
Показали животных, которые похожи на вымысел
7
 Просмотров: 1350
Подросток умер во время попытки сделать селфи
Подросток умер во время попытки сделать селфи Просмотров: 801
Больше всего комментируют
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
9
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 1158
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua