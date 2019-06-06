Подняло теплицу и положило на крышу дома: показали жуткие фото последствий стихии

Фото: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области

В Винницкой области снова бушует стихия. Сильные ливни затапливают огороды, дворы и дома.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильных ливней.

"Они откачивают воду из дворов людей. А также мул, который намыло страшным потоком воды", - рассказали в пресс-центре ДСНС в Винницкой области.

Больше всего пострадали жители Гайсинского, Жмеринского, Могилев-Подольский, Крыжопольского и Бершадского районов. Всего за сутки бойцы ДСНС откачали 2333 куб.м. воды.

"В селе за 40 минут выпала месячная норма осадков. Наши долгожители даже не помнят, чтобы вода все сносила на своем пути. Размыло дороги, залило дворы и дома людей. В нашем селе больше всех пострадало, 8 семей. Уже написали обращение к властям с просьбой помочь им. Колодца чистим. Покупаем препараты для чистки воды", - говорит Gazeta.ua глава села Качковка Ямпольского района Мирослава Бежнар.

Некоторое время было ограничено проезд автомобильной дорогой Т-02-18 в направлении города Бар, теперь движение восстановлено, но водителей просят быть осторожными. Там в результате стихийного бедствия полностью уничтожено дорожное покрытие на участке протяженностью 1 км, разрушено обочину и откосы.

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Стихия, которая пронеслась Винниччиной 1 июня тоже наделала много бед. От киевской трассы до села Сосенка повергло множество деревьев. В соседнем селе Славное крушило хозяйственные постройки.

"Чтобы кто-то мне сказал, что такое может произойти, не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами. У соседа сильный ветер поднял металлическую теплицу вместе с огурцами и положил на крышу его 3-этажного дома. На следующий день специально нанимали кран, чтобы снимать ту теплицу с крыши", - рассказывают Gazeta.ua очевидцы.

В селе Качковка Ямпольского района Винницкой области страшный ливень насмерть травмировал женщину. Мать 4-х детей сбил мощный поток воды и болота. Это произошло в поле, когда она пасла корову. Она поскользнулась и упала в овраг.