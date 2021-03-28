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воскресенье, 28 марта 2021 18:26

Подделывают подписи и забирают землю. Бельгийкий фермер потерял 38 гектаров земли

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Подделывают подписи и забирают землю. Бельгийкий фермер потерял 38 гектаров земли
В прошлом году на полях "Гранекс0Черкассы" был проведен всеукраинский день картофеля. Фото: "Гранекс-Черкассы"

Бельгийский фермер Том Ван Гои в который раз столкнулся с мошенничеством и обманом в Украине. Иностранец работает в селе Деньги Золотоношского района Черкасской области.

"В конце декабря 2020 подставное лицо моих конкурентов Александр Кравченко, бывший агроном нашего конкурента ООО "Агроко", сговорившись с работниками расположенного в селе ООО "Добробут-2017" подделал печать и подпись ООО "Гранекс-Черкассы", которое я возглавляю. Обойдя часть пайщиков, конкуренты от моего имени подписали дополнительные соглашения о расторжении договоров аренды земли и оформили акты приема и передачи земельных участков на себя. 29 декабря 2020 государственный регистратор Смелянского городского совета на основании поддельных соглашений прекратил договоры аренды и эмфитевзиса с моим предприятием ООО "Гранекс-Черкассы" на площади 38,8 гектаров. А уже 12 января 2021 государственным регистратором Крутькивськои сельского совета Золотоношского района на эти земельные участки были оформлены право аренды гражданином Александром Кравченко сроком на 7 лет".

Том утверждает, что это еще не все.
"Существуют и другие дополнительные соглашения, которыми наши конкуренты планируют воспользоваться в ближайшее время. Их цель - осуществить захват всего земельного банка, которым я владею. Возможно, снова подделают подпись и не только его, но и дольщиков ".

Фермер говорит, что он не планировал и не планирует расторгать договоры аренды и никогда этого не сделает.

"Это уже не первая атака на ООО "Гранекс-Черкассы". Ранее жгли мои автомобили, на поливных полях забивали бетонные столбы и рыли рвы поперек всего массива, чтобы остановить полив. В прошлом году гражданин Кравченко, которому ООО "Добробут" передало в субаренду часть земельных участков, незаконно собрал наш ячмень, рапс и кукурузу. Всего нанес нам ущерб на сумму свыше 1 миллиона гривен. Мы не сомневаемся, что он же повредил нашу трубу водопровода, который подведен к поливных площадей. По фактам таких действий полиция открыла 4 уголовных производства".

Всего нанес нам ущерб на сумму свыше 1 миллиона гривен


Том говорит, что несколько раз встречался с конкурентами - Юрием Ткаченко (бывшим главой Черкасской ОГА, соучредителем СПК "Струмок") и его братом Радиславом, Игорем Потапенко (владельцем СООО" Агроко") и с представителями LNZ Group), чтобы мирно урегулировать конфликт. Делал это в присутствии посла Бельгии Алекса Леннартса и нескольких глав Черкасской ОГА.
"Однако ни одна из этих встреч никакого результата не дали. За год компании "Гранекс-Черкассы" исполнится 20 лет. За 12 лет, с тех пор как я стал директором, мы вложили в предприятие 12 миллионов евро. Мы будем работать еще 20 лет и инвестируем не менее 20 миллионов для развития. Вряд ли когда-то будет легко. Но мириться с беззаконием я никогда не буду. Паи в нашей местности стоят 200-300 тысяч гривен, будут стоить и все 500 тысяч".

Юрист ООО "Гранекс-Черкассы" Жанна Нечипоренко уверена, что конкуренты банально мстят бельгийском фермеру:

"Предыдущие арендаторы стремительно теряют свой земельный банк и теперь мстят Поэтому. они не хотят платить всем своим пайщикам на уровне "Гранекс". А вот на пакости у них деньги есть. Если бы они платили всем своим пайщикам по 35 тысяч гривен премии за 7 лет, а не только тем, кто живет в Деньгах, то владельцы паев ни искали бы себе другого арендатора".

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ООО "Гранекс-Черкассы" работает в 6 селах Чернобаевской, Золотоношской и Ирклиевский объединенных общин. В 2020 году предприятие ООО "Гранекс-Черкассы" уплатило в бюджет 13 миллионов 635 тысяч гривен налогов. Кроме того более 300 тысяч гривен было потрачено на социальную сферу села Деньги.

Автор: Юрий Стригун
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28
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