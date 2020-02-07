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пятница, 07 февраля 2020 13:33

Поддельные лекарства продавали в подконтрольной сети аптек - разбирается СБУ
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СБУ в Полтавской области разоблачила производителей контрафактных лекарств
Фото: ssu.gov.ua
СБУ в Полтавской области разоблачила производителей контрафактных лекарств
СБУ в Полтавской области разоблачила производителей контрафактных лекарств
СБУ в Полтавской области разоблачила производителей контрафактных лекарств
СБУ в Полтавской области разоблачила производителей контрафактных лекарств

В городе Лубны Полтавской области Служба безопасности Украины выявила и пресекла деятельность группировки, члены которой нелегально производили и сбывали фальсифицированные лекарственные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организатор группы, представитель коммерческой структуры фармацевтической отрасли, устроил в городе Лубны подпольный цех по изготовлению контрафактных лекарств для продажи. Готовую продукцию дельцы реализовывали через подконтрольную сеть аптек на территории региона.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и на "производстве" правоохранители изъяли более 20 наименований поддельных медпрепаратов, почти 5,5 кг прекурсора, упаковочные материалы, этикетки и т.д.

Также обнаружили медицинское оборудование без сертификатов соответствия и деклараций регистрации. Правоохранители изымают контрафактную продукцию из сети аптек, чтобы не допустить ее приобретения потребителями. Обнаруженные предметы и вещества направили на экспертизу.

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В рамках уголовного производства за изготовление, перевозку, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц, сейчас проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились с привлечением Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры.

На Харьковщине обнаружили подпольное производство фальсифицированных лекарств - нейростимуляторов. Их используют во время лечения заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Одну пачку поддельного препарата продавали от 10 тыс. грн.

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