Разоблачили еще одну банду, которая изготовляла и сбывала поддельные лекарства

Поддельные лекарства продавали в аптеках и через интернет. Фото: Служба безопасности Украины

На Харьковщине обнаружили подпольное производство фальсифицированных лекарств - нейростимуляторов. Их используют во время лечения заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.

Одну пачку поддельного препарата продавали от 10 000 гривен, сообщает пресс служба СБУ.

Фальшивки сбывали через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

Для изготовления подделок злоумышленники оборудовали один из этажей частного дома. Там правоохранители обнаружили специальное оборудование. Силовики изъяли ампулы и упаковки для их фасовки, готовые поддельные, зарегистрированые, в частности наркосодержащие препараты.

Поддельные лекарства уже изъяли из розничных сетей торговли.

Против "дельцов" открыли уголовное производство. Фигурантам дела подготовили сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

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Ранее в Киеве разоблачили преступную группу, которая изготовляла и продавала псевдопрепараты от онкологических болезней и гепатита. Их сбывали как в Украине, так и за границу.