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понедельник, 16 ноября 2020 04:25

Под Днепром трое детей погибли во время пожара

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Под Днепром трое детей погибли во время пожара
По предварительной информации, отец был на работе, мать вышла в магазин. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области во время пожара погибли трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 рождения, полиция открыла уголовное производство.

"Трагедия произошла в одном из поселков Криничанского района 15 ноября. Загорелся жилой дом, где проживала семья с детьми. В результате пожара погибли трое малолетних детей-5,6 лет, 2,9 лет и 1,10 лет (2015, 2017 и 2019 рождения). На месте происшествия работают полицейские спасатели и медики ", - сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

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Причина пожара устанавливается стражами порядка. По предварительной информации, отец был на работе, мать вышла в магазин.

Дети остались дома одни. В службу ДСНС позвонили соседи. К тому моменту почти весь дом был охвачен огнем.

4 ноября во селе Вязовок Городищенского района на Черниговщине загорелся дом на ул. Независимости. Три человека погибли, среди них - 3-летний ребенок.

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