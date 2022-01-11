Почему сегодня "страшный" день и какая примета укажет на раннюю весну

Если сегодня облака плывут низко, то ждите холода. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня Православная церковь Украины упоминает преподобного Иова Манявского. Также христиане чтят память 14 тыс. детей убитых по приказу царя Ирода после рождения Иисуса Христа.

Этот день наши предки считали опасным для детей. Верили, что на них может охотиться нечистая сила. Поэтому старались не выпускать самых молодых членов семьи из дома. Также 11 января люди старались не начинать важные дела. Ибо считали, что они завершатся неудачно.

Нередко люди постарше называли этот день "страшным". В то же время, молодежь не боялась продолжать ходить колядовать по домам и устраивать вечерницы.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Если 11 января теплая погода, то весна будет ранней;

- Началась метель – июль будет холодным;

- Падает крупный снег – до потепления;

- Низко плывут облака – к холодам;

– Если дым от костра поднимается вверх столбом, то ожидайте морозов. Когда же стелется по земле – пойдет дождь или снег;

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- Разжечь 11 января костер возле дома – до избавления от печалей.

Преподобный Иов, которого сегодня чествует ПЦУ, родился в городе Тисменица. Учился в Остроге и монастырской школе села Унева, которое входило в польское королевство – ныне Львовская область. В 1606 году преподобный основал монастырь Манявский скит возле села Манява на Ивано-Франковщине. Умер в 1621 году.