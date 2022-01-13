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Почему на Маланку опасно считать монеты и какая примета укажет на хороший урожай

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Почему на Маланку опасно считать монеты и какая примета укажет на хороший урожай
Если 13 января на деревьях много инея, то будет хороший урожай зерна. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

13 января христиане вспоминают преподобную Меланию Римлянку. В народе этот день называли Маланкой или Щедрым вечером накануне старого Нового года. У наших предков был обычай громко его отмечать.

Маланка объединила христианские и дохристианские традиции украинского народа. Во времена язычества славяне поклонялись богу семейного достатка Ладо, у которого была дочь Миланка. Она была обручена с Луной, но ее похитил коварный змей, по народной легенде. Миланку спас богатырь. Узнав о ее спасении люди начали веселиться и танцевать.

Именно эту легенду театрализованно обыгрывали наши предки 13 января. С вечера люди наряжались в разных животных и фольклорных персонажей и всю ночь ходили по домам, извещая о приближении старого Нового года и дня Василия Великого – оба праздника приходятся на 14 января. Пели щедривки. Называли действо "водить Маланку". Впоследствии девушку, которая выполняла ее роль, обязательно должен был похитить змей, а потом - спасти богатырь и передать жениху Луне. Завершалось все громкими гуляниями.

Также в ночь на 14 января девушки начинали гадать на жениха. Использовали для этого различные подручные средства – расческу, книги и т.д.

"Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы", - говорили девушки и прятали расческу под подушку. Верили, что во сне к ним придет мужчина, который будет копией будущего жениха.

Гадание на книге было проще. Девушки просто мысленно задавали себе вопрос о суженом, а потом называли в голос страницу и строку, которую хотят открыть. То, что там будет написано – считалось ответом на вопросы.

13 января хозяйки почти целый день посвящали приготовлению разных блюд. Вечером люди ходили в гости друг к другу.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

- Считать мелкие монеты – до пролитых слез;

- Если человек заболел – будет долго поправляться;

- Много инея на деревьях – к хорошему урожаю зерна и меда;

- Ночью много звезд, значит ожидайте немало ягод и грибов в лесах;

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- 13 января деревья покрылись льдом – к урожаю овощей;

- Будет урожайный год, если на Маланку пойдет снег.

Мелания Римлянка родилась в богатой римской семье. С раннего детства уверовала в Иисуса Христа и хотела жить непорочной. Однако в 14 лет родители выдали ее замуж за статного юношу Апиниана. Он потребовал близости с женой, потому что хотел детей. Мелания родила дочь, а позже – сына, умершего после крещения. Вскоре у пары не стало и первенца.

После потери детей пара сосредоточилась на служении Богу. Тратили много денег на строительство храмов и больниц, помогали бедным. Святая Мелания скончалась в 439 году.

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