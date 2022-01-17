Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 810
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2637
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 270
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1404
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4662
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3096
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3303
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 567
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1179
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
28 Просмотров: 2646
Фото
Все фото
3
4
10
5
6
В Хмельницком льдом &quot;написали&quot; &quot;Слава Украине&quot;
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
&quot;Все, что мы едим – картофель, яйца и чай&quot;: как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Видео
Все видео
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4860
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 927
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 351
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 06:30

Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду

  Комментировать
Почему 18 января называют &quot;голодным вечером&quot; и какой поступок может призвать беду
Если сегодня утром пойдет снег, то ожидайте хорошего урожая гречки. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня у христиан Крещенский святвечер. У наших предков с 18 января было связано немало примет и верований. Этот день люди называли "голодным вечером" или "голодной кутьей". Связывали это название с традицией ужинать в канун Богоявления исключительно самыми простыми блюдами.

День накануне Крещения украинцы часто пытались посвятить домашним делам – готовили постную еду для семейного ужина и убирали. Встретить Богоявление в грязном доме – к серьезным проблемам в жизни, верили предки.

18 января незамужние девушки гадали на будущего мужа. При этом часто делали это очень просто. К примеру, бросали сапоги через ворота и верили – в какую сторону будет показывать носок, с той стороны и придет суженый.

Среди примет украинцы в этот день больше всего верили в следующие:

- Поругаться с родными – к беде;

- Если на улице метель, то такая же погода будет через три месяца;

-Пошел снегопад – к хорошему урожаю меда;

- Собаки лают на улице и не умолкают – до засилья дичи в лесах;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня вспоминают 70 апостолов. Их лично выбирал Иисус Христос

- Утром выпал снег – до хорошего урожая гречки;

– Если вечером ярко сияют звезды, то ожидайте хорошего урожая зерна.

В течение 18 января верующие пытаются соблюдать строгий пост – до вечера не употреблять пищу и пить только воду. После появления первой звезды принято садиться за стол всей семьей и ужинать простыми постными блюдами. Главным из них должна стать кутья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 1 Просмотров: 27640
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 1 Просмотров: 24336
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг 1 Просмотров: 15192
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 12249
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду 1 Просмотров: 10188
Регионы
Снегопад с порывистым ветром накроет Украину
Снегопад с порывистым ветром накроет Украину Просмотров: 288
Как чувствуют себя трехлетние двойняшки, осиротевшие в страшной аварии
Как чувствуют себя трехлетние двойняшки, осиротевшие в страшной аварии
 Просмотров: 594
Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать
Сегодня Крещенский святвечер – как правильно отмечать Просмотров: 180
18 января день ангела в уязвимых мужчин и изысканных женщин
18 января день ангела в уязвимых мужчин и изысканных женщин Просмотров: 144
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
3
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
28
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
8
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
7
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
6
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
6
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 142
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть