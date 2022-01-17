Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду

Если сегодня утром пойдет снег, то ожидайте хорошего урожая гречки. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня у христиан Крещенский святвечер. У наших предков с 18 января было связано немало примет и верований. Этот день люди называли "голодным вечером" или "голодной кутьей". Связывали это название с традицией ужинать в канун Богоявления исключительно самыми простыми блюдами.

День накануне Крещения украинцы часто пытались посвятить домашним делам – готовили постную еду для семейного ужина и убирали. Встретить Богоявление в грязном доме – к серьезным проблемам в жизни, верили предки.

18 января незамужние девушки гадали на будущего мужа. При этом часто делали это очень просто. К примеру, бросали сапоги через ворота и верили – в какую сторону будет показывать носок, с той стороны и придет суженый.

Среди примет украинцы в этот день больше всего верили в следующие:

- Поругаться с родными – к беде;

- Если на улице метель, то такая же погода будет через три месяца;

-Пошел снегопад – к хорошему урожаю меда;

- Собаки лают на улице и не умолкают – до засилья дичи в лесах;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня вспоминают 70 апостолов. Их лично выбирал Иисус Христос

- Утром выпал снег – до хорошего урожая гречки;

– Если вечером ярко сияют звезды, то ожидайте хорошего урожая зерна.

В течение 18 января верующие пытаются соблюдать строгий пост – до вечера не употреблять пищу и пить только воду. После появления первой звезды принято садиться за стол всей семьей и ужинать простыми постными блюдами. Главным из них должна стать кутья.