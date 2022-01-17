Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду

Сегодня у христиан Крещенский святвечер. У наших предков с 18 января было связано немало примет и верований. Этот день люди называли "голодным вечером" или "голодной кутьей". Связывали это название с традицией ужинать в канун Богоявления исключительно самыми простыми блюдами.
День накануне Крещения украинцы часто пытались посвятить домашним делам – готовили постную еду для семейного ужина и убирали. Встретить Богоявление в грязном доме – к серьезным проблемам в жизни, верили предки.
18 января незамужние девушки гадали на будущего мужа. При этом часто делали это очень просто. К примеру, бросали сапоги через ворота и верили – в какую сторону будет показывать носок, с той стороны и придет суженый.
Среди примет украинцы в этот день больше всего верили в следующие:
- Поругаться с родными – к беде;
- Если на улице метель, то такая же погода будет через три месяца;
-Пошел снегопад – к хорошему урожаю меда;
- Собаки лают на улице и не умолкают – до засилья дичи в лесах;
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- Утром выпал снег – до хорошего урожая гречки;
– Если вечером ярко сияют звезды, то ожидайте хорошего урожая зерна.
В течение 18 января верующие пытаются соблюдать строгий пост – до вечера не употреблять пищу и пить только воду. После появления первой звезды принято садиться за стол всей семьей и ужинать простыми постными блюдами. Главным из них должна стать кутья.
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