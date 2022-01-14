По региону Украины пронеслось землетрясение

За прошедшие сутки, 13 января, на Закарпатье произошло землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Подземные толчки магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 14:44.

По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым. Как правило, колебания испытывают только единицы, которые находятся в спокойном состоянии в помещении, особенно на верхних этажах.

Автор: скриншот В Украине произошло землетрясение

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В декабре прошлого года землетрясение также фиксировали в Черниговской области магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холмы, глубиной 10 км.