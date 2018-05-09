Площадь крошечного города в Украине увеличат

Фото: Татьяна САРАХАН

В Виннице 8 месяцев назад открыли город в миниатюре - мини-Винницу. Представили макеты 12 выдающихся сооружений города. Уже в этом году территорию музея под открытым небом планируют расширить.

"Хотим установить новые макеты винницких зданий. Поэтому территорию нужно расширить. Инициирую, чтобы вокруг миниатюрного городка проложить трамвайные пути и пустить трамвайчик "Винвей". Дополнительно еще обустроить фонтан в виде фонтана "Рошен", - говорит Gazeta.ua директор Центрального парка культуры и отдыха Юрий Приймак.

В парке намекнули, вполне возможно, что установят макеты зданий учебных заведений.

"Все делаем для людей. Больно, когда после открытия люди ломали макеты зданий. Вылезали на них. Сорвали кресты на костеле, церкви. Балкончики ломали. Похищали человечков у всех зданий. Особенно - председателя облгосадминистрации. Даже внимания не обратили. С тех пор поставили охрану и забор, то перестали ломать и воровать. Правда, одна пара хотела у арки сфотографироваться. Пока парень настраивался, девушка стала ногой и сломала конструкцию. Тогда они компенсировали. Купили банку клея", - добавляет Юрий Приймак.

Звучат предложения на зимний период "мини-Винницу" закрывать. Макеты - накрывать стеклопластиком. После зимы на макете здания облсовета облупилась краска.

Через 10 дней после открытия второй раз посетители повредили макеты зданий. Похитили все фигурки людей, поотрывали кресты на куполах макетов. Город миниатюр закрыли. После восстановления вход сделали платным. Билет для взрослого стоит 25 грн, для детей - 10 грн.

В Виннице одно из крупнейших "городов в миниатюре" в Украине cоздали с помощью 3D-принтера. Винница в миниатюре обошлась городскому бюджету в понaд 1 млн грн. грн. Изготовление одной пластиковой сооружения оценивают примерно в 100 тыс. Выдерживают от - 40 ° С до + 45 ° С. Стоимость проекта реконструкции площади - 3 млн 100 тыс. грн.