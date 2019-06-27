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четверг, 27 июня 2019 11:08

Пешеход избил водителя маршрутки

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  В Виннице пешеход избил водителя маршрутки
В Виннице пешеход избил водителя маршрутки

В Виннице камеры видеонаблюдения на улице зафиксировали конфликт на Хмельницком шоссе.

Водитель маршрутного такси №29 не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе (возле "Пассажа"), сообщает Ситуационный центр Винницы.

Пешехода это возмутило. Он попытался проучить водителя-правонарушителя. В результате конфликта завязалась драка. На место происшествия вызвали патрульную полицию. Правоохранители провели профилактическую беседу с обоими участниками происшествия.

В Кременчуге Полтавской области двое участковых полицейских избили посетителя магазина, который сделал им замечание за нецензурную брань при детях. На момент инцидента правоохранители находились вне службы и были пьяны. Из-за драки их отстранили от исполнения обязанностей и начали служебное расследование.

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27
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