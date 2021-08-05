Перевернулся молоковоз: погиб четырехлетний мальчик

В Хмельницкой области перевернулся молоковоз. Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области перевернулся молоковоз с четырехлетним ребенком в кабине.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция Хмельницкой области.

Спасти мальчика не удалось.

Водитель грузовика не справился с управлением, поэтому молоковоз перевернулся на дорогу. Мужчину уже задержали, ему 45 лет.

Проверка установила, что на момент совершения ДТП водитель был пьян. Кем он был погибшему ребенку - пока неизвестно.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями в состоянии опьянения, которое причинили смерть потерпевшего.

За это мужчине светит от 5 до 10 лет за решеткой.

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