Перевернулся молоковоз: погиб четырехлетний мальчик

В Хмельницкой области перевернулся молоковоз с четырехлетним ребенком в кабине.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция Хмельницкой области.
Спасти мальчика не удалось.
Водитель грузовика не справился с управлением, поэтому молоковоз перевернулся на дорогу. Мужчину уже задержали, ему 45 лет.
Проверка установила, что на момент совершения ДТП водитель был пьян. Кем он был погибшему ребенку - пока неизвестно.
Следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями в состоянии опьянения, которое причинили смерть потерпевшего.
За это мужчине светит от 5 до 10 лет за решеткой.
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