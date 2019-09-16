"Перестрелки и неуравновешенные соседи" - как работают патрульные полицейские

Фото: Ирина Кальченко

Прошло 4 года от первого набора в патрульную полицию. Gazeta.ua решила проверить, как в Виннице работают патрульные и, что изменилось.

Вместе с патрулем чередуем в четверг, 12 сентября. Девять утра. На проспекте Юности сажусь в автомобиль патрульных полицейских.

"Помню свой первый вызов - ДТП. Переживал, что все провалю. Но у меня был хороший напарник, который помогал ", - говорит 26-летний Семен Павленко. В полиции служит с 2015 года.

Автор: Ирина Кальченко Как работает городская полиция

При себе имеют травматический пистолет, кандалы и две рации. С Семеном Павленко и 23-летним Ярославом Кирилюком, который работает в полиции с 2017 года, едем на ДТП по улице Стахурская. Столкнулись две легковые машины. Пристегивать ремень безопасности надо, даже на заднем сиденье, потому что патрульные едут на скорости около 80 км / ч.

"Отец работал когда-то в органах. Сейчас на пенсии. Решил продолжить его дело, но уже полицейским. Сначала думал, что в патрули не задержусь. Хотел быть следователем. Но работа приносит удовольствие ", - говорит Кирилюк. -Трудно было первые полгода научиться вставать в 5 утра. Смена начинается в 6 утра и продолжается до 17 вечера ".

Автор: Ирина Кальченко Как работает городская полиция

На месте ДТП уже был другой экипаж патрульных. Вдоль дороги стоит легковой автомобиль. Второй забрали на штрафплощадку. У пострадавшего ушиб головы, гематом не видно. Другой водитель не пострадал. Забираем потерпевшего и везем наркотической экспертизу.

"Это обязательная процедура, когда в ДТП есть пострадавшие. Артем, ты что-то употреблял? ", - спрашивает Павленко в потерпевшего.

"Две бутылки пива вчера. С наркотиков ничего ", - отвечает тот. Пьет много воды.

Наличие наркотиков не подтвердили. Завезли назад. Другой экипаж оформит протокол.

Автор: Ирина Кальченко Как работает городская полиция

"В полиции не соскучишься, - говорит Кирилюк. - Успел побывать и на убийствах. Перед новым годом был на массовом убийстве. Мужчина забил молотком всю семью. Коллеге стало плохо, когда увидел много крови ".

"Бывают такие дни, когда вызовов вообще нет. Целый день можем кататься и останавливать машины, - присоединяется Павленко. - На убийства попадаем редко. Чаще бытовые скандалы. Недавно получили вызов от бабушки с жалобой на соседей. Приехали, а она говорит, что они портят ей энергетику. С такими людьми работать очень тяжело ".

Автор: Ирина Кальченко Как работает городская полиция

Спрашиваю были ли расследования.

"Обычно таким занимается следственно-оперативная группа. Из серьезных дел были на вызове вблизи Павлополь, когда обстреливали полицейских. К счастью не пострадали. Нас пули не берут ", - шутит Павленко.

Разговор прерывает вызов по рации. Разворачиваемся и едем за подозрительным авто. Вызовы поступают по рации и планшета. С мерседеса получается очень бледный человек. Трясутся руки. Заподозрили, что он под действием наркотиков. От экспертизы отказался. Говорит, что очень спешит.

"Сейчас час будем устанавливать личность и оформлять протокол, - объясняет Кирилюк. -За это время он мог пройти экспертизу. Человек очевидно что-то скрывает ".

Для протокола надо два свидетеля. Желающих не много. Остановили двух прохожих. Еле уговорили.

Прошел час пока оформили протокол и отпустили мужа. Кирилюк говорит, что на слово верить нельзя. И теперь он будет 3 месяца судиться. Если обнаружат наркотики в организме то заплатит штраф - 10200 гривен.

Автор: Ирина Кальченко Как работает городская полиция

Едем за Винницу на Немировская шоссе. По дороге остановили несколько автомобилей. Проверяли документы. Спрашиваю о кражах. Жители жалуются, что стало краж, начали воровать телефоны в общественных местах даже среди бела дня.

"Если в кале телефон - надо сразу сообщить в полицию. Все свободные экипажи выезжают на место и начинают проверять его местонахождение, - объясняет Кирилюк. - Обычно такие вещи находят за 15-20 минут. Но если не нашли - этим начинает заниматься следственно-оперативная группа. Проводят телефон по базе и начинают искать по геолокации ", - говорит.

Автор: Ирина Кальченко Как работает городская полиция

На электросети Павленко включает сирену. Пересекаем две сплошных. Погоня за мопедом. Заезжаем на СТО. Водитель мопеда имеет все признаки наркотического опьянения: трясутся руки, высушенные худое тело, красные глаза и бледный цвет кожи.

"Ну что, едем проверяться на наркотики?", - говорит Павленко к Дмитрию, водителя мопеда.

Дмитрий не имеет с собой никаких документов. Везем в наркодиспандер.

"Очень он подозрительно выглядит", - говорит Кирилюк.

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Мужчину заставили пройти 3 теста на наличие наркотических вещественных. Сдал анализ мочи для мульти теста. Прошел визуальный тест. Медсестра попросила прикоснуться указательным пальцем до кончика носа и поочередно согнуть ногу в колене. То, что он под действием наркотиков не подтвердилось. У мужчины больной желудок. А глаза красные, потому что работает сварщиком. Полицейские остались в легком шоке. Пришлось извиняться.

"Акелла промахнулся", - улыбается Кирилюк.

"Работаем по 10000 гривен в месяц" от звонка до звонка ". Патрулируем в две смены. Ночью "развлечений" больше. Иногда можем всю ночь гоняться за наркоманами и возить на экспертизы. А иногда попадаем на перестрелки. Месяца 2 назад, тебя Ярик на изменении не было. Зэк сбежал из тюрьмы и воровал машины, - добавляет Павленко. - Катался на них пока бензин не кончится. Затем пересаживался на другую. Ночью устроили с ним перестрелку. На голове была балаклава. Сбежал, нашли через 2 дня ".

5 сентября в Виннице работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в истязании своих детей и распространении порнографии.