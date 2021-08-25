Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал

В Харькове администратор Zdorovo EST перекривлял украинский. Фото: скриншот с видео

Сотрудник кафе Zdorovo EST в Харькове на ул. Ярослава Мудрого отказался обслуживать клиентов на украинском языке.

Соответствующее видео распространил "Ху**ый Харьков" в Twitter.

На кадрах слышно, как мужчина за стойкой кривляется, умышленно искажая государственный язык.

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"Украинофобное дно. Администратор нахамил на просьбу дать меню на украинском (которого там нет). Сказал, что он славянин и русский", - рассказали посетители.

Возмущенные комментаторы резко отреагировали на инцидент и призвали бойкотировать заведение.

Владельцы кафе пока не отреагировали.

Кафе "Zdorovo EST" на Ярослава Мудрого — українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися "одеською говіркою". Місто має знати своїх героїв. pic.twitter.com/Mk0QG6l3u2 — Хуевый Харьков (@h_kharkov) August 25, 2021

Из-за украинского языка в Киеве разгорелся скандал. Девушку отказались принимать на работу, потому что она не говорит по-русски. Инцидент стал резонансным, виновных уволили, а компании пришлось принести извинения.