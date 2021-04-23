Пасхальные праздники в Ровненской области отметят усилением карантина

Дополнительный карантин на пасхальные праздники вводит власть Ровенской области.

Ограничения будут действовать с 24 по 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 по 11 мая, сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Автор: facebook.com/koval8 В Ровненской области усилят карантин на пасхальные праздники

Чиновник отметил, что областная комиссия ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось 23 апреля, рекомендовала органам местного самоуправления ввести ряд ограничительных мер.

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В частности, ограничить проведение массовых религиозных мероприятий. Так, внутри помещений должно быть людей не больше, чем из расчета 1 человек на 4 кв.м площади, на улице расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 м. Местным властям рекомендуют предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию.

Во время поминальных дней - максимально ограничить посещение кладбищ.

А также увеличить количество единиц общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.

"Друзья, давайте вместе не допустим новых вспышек после Пасхи. Не будьте легкомысленными к карантину. Давайте двигаться не к красной, а к желтой, а впоследствии к зеленой зоне! Будем сознательными", - обратился председатель ОГА к жителям области.

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется. Ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook 22 апреля.