Памятник Вячеславу Чорноволу уже не будут воровать

Монумент восстановили вместо украденного в мае

Монумент основателю Народного Руха и известному диссиденту Вячеславу Чорноволу восстановили в селе Вильхивце Звенигородского района. Событие приурочили к 81-летию со дня рождения политика. В открытии приняли участие председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Вельбивец и сестра Вячеслава Чорновила - Валентина Чорновил.

Это уже второе за историю открытия монумента. Ранее у восстановленного родительского дома Чорноволов стоял другой памятник - бронзовый. Однако ночью 23 мая неизвестные свалили бюст, погрузили на автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Поиски результатов не дали.

Родственники Чорновила и работники музея жаловались, что к этому шло. Мол, сторожа в музее не было. Зато установили сигнализацию.

"Она оказалась неэффективной, потому что музей стоит у дороги и сигнализация срабатывала от каждого грузового автомобиля, проезжавшего мимо, - говорила сестра политика Валентина Максимовна. - Соседи вызвали работников среди ночи и просили выключить сирену. Вместо печного здесь было электрическое отопление. Поскольку не было сторожа, то работники отключали его на ночь. Утром по стенам бежала вода. От влажности сгнил пол и расползлись полотенца. Если бы был сторож, он топил бы всю ночь. Может, я бы с дробовика иногда пальнул бы в воздух".

На этот раз на восстановленный памятник потратили 150 тысяч бюджетных денег.

"Я не знаю с чего сделали нынешний бюст, но оно точно не бронзовый, как предыдущий, - говорит Валентина Чорновил. - Насколько мне известно, он вообще не из металла. Поэтому бюст уже не украдут. За сторожа ничего не знаю - появился он, или нет".

Сельский голова Вильхивца Татьяна Колосенко говорит, что о материале, из которого сделаны памятник стоит спрашивать в областном краеведческом музее.

"Понимаете, я документов не видела. Но люди в селе говорят, что он внутри пластмассовый, а сверху покрыт металлом".

"Да, действительно, памятник гораздо легче чем был, - говорит директор Черкасского областного краеведческого музея Ирина Собко. - Мы сделали все, что было в наших силах. Дополнительно установили датчики движения. Если ночью кто-то приближаться к памятнику, будет включаться свет. Сторожа пока не будет. Дело в том, что одного лишь сторожа мало. Он же не будет сторожить каждую ночь. Надо, которые минимум, три человека. Таких денег в нашем бюджете пока не предусмотрено".

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В этом году выделены средства, за которые будет производится проектно-сметная документация на строительство нового музейного помещения на территории усадьбы-музея. Для него родственники Чорновола готовы передать большое количество экспонатов.