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Отставка Авакова приведет к схлопыванию дутого рейтинга Терехова в Харькове - эксперт

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Отставка Авакова приведет к схлопыванию дутого рейтинга Терехова в Харькове - эксперт
Политэксперт Алексей Якубин: "Отставка Авакова – удар по его планам сделать градоначальником Харькова "ориентированного на него главу облсовета и временного мэра Терехова". Фото: Гордон

Отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел выбила "становой хребет" и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, чей рейтинг держался только на страхе местных элит перед Аваковым. Это заставляет команду Терехова публиковать "дутые рейтинги", чтобы хоть как-то держать "хорошую мину при плохой игре".

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политический эксперт Алексей Якубин.

По его словам, отставка Авакова – удар по его планам сделать полноценным градоначальником Харькова "ориентированного на него главу облсовета и временного мэра Терехова".

"Показательно, что сразу после отставки Авакова глава партии СН Александр Корниенко, то ли решил подсластить пилюлю, то ли наоборот потроллить Арсена Борисовича и сказал, что лучшего кандидата в мэры Харькова, нежели сам Аваков, он не видит. Почему это выглядит больше как троллинг? Да потому что, во-первых, Аваков уже давно непосредственный участник выборов мэра и полностью руководит всеми действиями Игоря Терехова, который, по сути, является его "аватаром", - написал эксперт.

А, во-вторых, считает Якубин, Корниенко не может не знать, что "Аваков уже баллотировался в мэры Харькова в 2010 году и проиграл тандему Кернес-Добкин. С тех пор антирейтинг Авакова в Харькове только вырос. Так что личное участие Авакова в выборах вряд ли будет усыпано лепестками из роз и, если сейчас он выпадает из высшей лиги украинской политики, то после закономерного результата на харьковских выборах окажется даже не в первой, а во второй лиге".

"Показательно, как троллинг от Корниенко продолжил глава облорганизации "Слуг народа" Павел Сушко, который сказал, что с Аваковым никто о выдвижении не говорил, но, что, если он надумает идти в мэры, то так и быть "слуги народа" рассмотрят его кандидатуру на предмет поддержки. Впрочем, хорошего выхода для этого тандема в этой гонке сейчас уже не заметно. Позиции Терехова держались исключительно на политическом весе и силовом влиянии Авакова, которого харьковские бизнесмены и чиновники просто боялись. Теперь же после увольнения Авакова дела Терехова совсем не очень. Он и до этого не был лидером гонки, его надували исключительно за счет поддержки Авакова, а сейчас мы будем наблюдать еще более стремительное схлопывание рейтинга Терехова и исход от него до сих пор лояльных ему элит", - считает эксперт.

По мнению Якубина, "не случайно прямо сегодня, в день отставки Авакова команда Терехова выбросила в информпространство свежий рейтинг по Харькову, в котором временный мэр обогнал уже сам себя, оставив далеко позади всех конкурентов". "Результаты свежего опроса вызывают вопросы. И, если им верить, то Терехов якобы нарастил поддержку так, что скоро обойдет уже рейтинг и самого Кернеса. Хотя на самом деле мы видим банальную "хорошую мину при плохой игре". А теперь все возвращается на "круги своя", ведь его становой хребет в виде министра уже отсутствует", - подытожил эксперт.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. В настоящее время обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, который до 2010 года был заместителем губернатора Харьковщины Арсена Авакова. Терехов уже несколько месяцев активно ведет избирательную кампанию, хотя официально избирательный процесс в Харькове стартует только осенью.

vesti.ua
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