Отобрали водительские права за разбитую трамвайную остановку

facebook Винница: у водителя отобрали права за разбитую трамвайную остановку на год

Винницкий городской суд отобрал водительские права у 42-летнего водителя, который повредил трамвайную остановку на Вишенке в Виннице.

Когда выбирали взыскания, суд учел характер правонарушения, данные о правонарушителе, степень вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, пишет vinnitsaok.

На основании представленных доказательств, в целях предупреждения совершения им аналогичных правонарушений в будущем, судом наложил на мужчину взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

В судебном заседании мужчина свою вину признал в полном объеме и искренне раскаялся.

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Виновник ДТП также возместит городу 50 тыс. гривен на восстановление остановки и забора. 15 июля по улице Келецкая легковушка на большой скорости въехала в трамвайную остановку общественного транспорта. В результате аварии была повреждена остановка, забор и мусорный бак.