Отчет экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко о фактически и физически сделанном занял почти 300 страниц

Команда Валентина Резниченко, главы Днепропетровской ОГА, ушедшего в отставку в конце июня, обнародовала почти 300-страничный отчет о проделанной работе. Итогом 1557 дней работы Резниченко стали сотни построенных и капитально отремонтированных объектов в области.

Объемный документ включает описание основных объектов и проектов, которые были реализованы за это время.

Построенный за два года новый детский садик в Подгороднем. В этом году в Днепропетровской области открываются еще два таких же

В частности, в нем идет речь о том, что ОГА отремонтировала и построила с ноля более 60 детских садиков. В них было создано дополнительные 6 000 мест. Проекты новых садиков были разработаны местными архитекторами по заказу ОГА, и являются примером современного дизайна и организации пространства для детей и педагогов.

Реконструированная школа в пгт Соленое

Более 20 000 учеников Днепропетровской области теперь учатся в современных школах. Команда Резниченко капитально отремонтировала десятки школ, а построенные с нуля также были созданы по новым проектам. Школы также получили более 100 новых автобусов.

Было открыто 8 школ робототехники и более 70 буккроссингов, которым были подарены более 40 000 новых книг.

Резниченко развивал инклюзивное образование, и теперь более 800 детей с особыми потребностями учатся в обычных школах. Для них открыто 72 медиатеки, 51 ресурсная комната и 31 инклюзивно-ресурсный центр.

В Днепре построен первый в Украине инклюзивный парк.

Построенные Педиатрический и Хирургический корпуса Больницы матери и ребенка имени Руднева в Днепре

За 4,5 года было построено и реконструировано 40 медицинских учреждений, закуплено 400 единиц современного медицинского оборудования.

Построено и реконструировано более 20 стадионов, спортивных комплексов, и бассейнов.

Реализовано более 60 экологических проектов. Построено и реконструировано 55 водоводов.

Три города области – Покров, Марганец и Никополь - полностью отказались от централизованного газового отопления.

Введено в эксплуатацию более 100 альтернативных котельных. 5 из них – самые мощные в Украине.

Открыто почти 40 солнечных электростанций.

Построено 6 домов под социальное жилье.

Создано 60 ЦНАПов.

В 2015 году открыт первый в стране центр помощи участникам АТО и членам их семей. Создано 2 реабилитационных центра для воинов АТО.

Проведено 4 фестиваля "Песни, рожденные в АТО" и 2 фестиваля детских талантов Z-ефир.

Открыт первый в стране Музей АТО, Аллея памяти Героев и поднят самый большой Флаг Украины на самом высоком флагштоке страны.

Проведено 2 книжных фестиваля и 2 международных экономических форума.

17 тысяч предпринимателей области работают через систему ProZorro, за это время они получили госзаказов на сумму 130 млрд грн.

Капитально отремонтированная трасса Днепр – Запорожье

Капитально отремонтировано более 500 дорог в населенных пунктах, достроен мост на окружной Днепра и трасса – Днепр-Запорожье. Трасса Днепр-Решетиловка продолжает строиться.

Советник экс-председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик

Советник экс-председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик объясняет, что логика инфраструктурных проектов состояла в том, чтобы каждый житель области с раннего детства сначала начал ходить в хороший и комфортный детский садик, затем в яркую ультрасовременную школу, занимался спортом на стадионах профессионального уровня, получал качественные медицинские услуги в местной амбулатории и в областных больницах со всем необходимым оборудованием и передвигался при этом по дорогам европейского уровня.

"Спасибо всем тем, благодаря кому все это стало возможным. Тем, для кого все это было сделано. Всем сотрудникам Днепропетровской ОГА, Областного Совета, местным властям, волонтерам, и, конечно же, налогоплательщикам", - заявил Голик.