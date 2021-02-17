От джаза до хард-рока: городской оркестр подготовил сюрприз для женщин

5 марта в Полтавском городском доме культуры состоится праздничный концерт городского духового оркестра "Полтава". Мероприятие имеет название-посвящение: "Очаровательным женщинам".

Такие концерты ко дню весны и женственности давно стали традиционными и полюбились полтавчанкам, рассказала Gazeta.ua директор КП "Городской духовой оркестр "Полтава" Оксана Дрюк.

Автор: facebook.com/bandpoltava Полтавский муниципальный олркетр подготовил праздничный концерт

"В этом году мы собрали настоящий фейерверк лучших композиций и аранжировок. А также специальный сюрприз для зрительниц готовят мужчины-вокалисты", - отметила директор муниципального оркестра.

Музыканты исполнят мелодии разных стилей и направлений. В частности, из репертуара французской поп-группы испанских эмигрантов Gipsy Kings, пуэрториканского певца и автора песен Luis Fonsi. В программе будут представлены: кубинский композитор Perez Prado, украинский композитор Вячеслав Хурсенко, американский аранжировщик современного джаза Dave Wople, аргентинский композитор Carlos Gardler, аранжировщик хард-роковых хитов Sean O'Loughlin.

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Солистка оркестра Алена Шмелева порадует не только зажигательными латиноамериканскими песнями, но и современными джазовыми композициями известных авторов: Luis Fonsi, Consuelo Valazqes, Dave Wople. Солисты Алены Шмелева и Владимир Смирницкий, объдинясь в дуэт, раскроют тайны всемирно мелодии.

17 февраля во Львовской национальной филармонии оркестр INSO-Lviv представил особую программу по произведениям Сергея Прокофьева: Сюита №1 из балета "Золушка" и виолончельная Симфония-концерт. Мероприятие состоялось по случаю 130-летия со дня рождения композитора. За дирижерским пультом - украинский дирижер, которого хорошо знает львовская публика, Владимир Сиренко. Солист вечера - один из самых ярких молодых исполнителей, виолончелист Алексей Шадрин.