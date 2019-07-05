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пятница, 05 июля 2019 15:05

Осужденный пытался сжечь заживо сокамерника

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Осужденный пытался сжечь заживо сокамерника
В колонии в Херсоне один из осужденных облил растворителем другого и и поджег. Фото - Факты ICTV

В Херсоне в жилом помещении Северной исправительной колонии №90 один из осужденных облил горючим веществом другого и поджег.

Происшествие случилось в ночь на 5 июля, сообщил начальник Херсонского отдела Национальной полиции Александр Говорун, передает "Новый день".

Как выяснилось, осужденный за разбой мужчина дождался, пока его сокамерник уснет. А потом подошел к кровати, облил его растворителем и поджег.

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По словам злоумышленника, между ними давно была неприязнь, однако пострадавший это опровергает.

В результате поджога 34-летний мужчина получил ожоги груди и рук II степени - более 10% тела. Сейчас он находится в ожоговом отделении областной клинической больницы.

Полицейские возбудили уголовное производство по статье "покушение на убийство". Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства инцидента.

Бывший боец ​​роты "Торнадо" Илья Холод избил своего сокамерника. Пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

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