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четверг, 11 июля 2019 04:15

Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду

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32-летнюю винничанку приговорили к 8 годам заключения за то, что она сдавала сыновей в возрасте 2 и 6 лет в аренду для попрошайничества.

Случай произошел в августе прошлого года. Женщина, которая на то время проживала в Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей в посуточную аренду для попрошайничества.

Автор: khmel.gp.gov.ua
  Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду
Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду
Автор: khmel.gp.gov.ua
  Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду
Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду

Злоумышленницу разоблачили во время получения 5000 гривен, за передачу детей на один день, и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины ( наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества), - сообщили на сайте прокуратуры Хмельницкой области.

Автор: khmel.gp.gov.ua
  Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду
Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду

Мальчиков передали представителям социальных служб, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Автор: khmel.gp.gov.ua
  Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду
Осудили женщину, которая сдавала сыновей в аренду

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Правоохранители разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек. Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

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