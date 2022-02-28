"Основными причинами смерти раненых есть массивная кровопотеря и шок" - первая медпомощь

С 26 февраля в Гайсине Винницкой области в помещении школе проводят практикум по первой домедицинской помощи.

– Эти знания могут спасти кому-то жизнь. Передавайте своим знакомым, что курсы будут проходить каждый день. Мы не медики, но наши грамотные действия сохранят жизнь раненой до прибытия медицинского работника, - говорит учительница 40-летняя Юлия ДАВИДКО из Гайсина в Винницкой области. 27 февраля в местной школе она организовала практикум по первой домедицинской помощи. Люди собираются на обучение второй день подряд.

В классе все места заняты. За инструктажем врача следят женщины разных возрастов.

- Основными причинами смерти раненых является массивная кровопотеря и шок. Время предоставления медицинской помощи на поле боя очень ограничено, - рассказывает врач Дмитрий Игоревич. – Если оказываете помощь под огнем, действия ограничены. Главное остановить кровотечение, освободить дыхательные пути и разместить раненого в правильной позе – положить на бок. С собой необходимо носить не только перевязочный материал, но и маркер или ручку. Важно на лбу раненого указывать точное время наложения жгута. Это сориентирует медиков, как действовать дальше. Ведь время нахождения жгута на концовке в теплое время должно быть не более 2 часов, а зимой – час максимум. Если передержать, есть опасность омертвения тканей обескровленной конечности.

Врач показывает на девушке, как наложить джут. После этого женщины тренируются делать парами.

– Если вовремя не остановить артериальное кровотечение, то пострадавший может погибнуть в течение нескольких минут. Кровь из артерии – ярко красная, бьет сильной струей. Недопустимо терять время на освобождение пострадавшей конечности от одежды, джуг накладываем как можно быстрее. Если это нога, то возле бедра. Вместо жгута может пригодиться ремень, любая плотная ткань и даже презерватив. Его накладывают до тех пор, пока кровотечение не остановится.

– Если нет перевязочных материалов, на рану можно наложить женскую гигиеническую прокладку, или вложить внутрь тампон, – добавляет медсестра 39-летняя Алла.

Автор: Ирина Мамрыга При оказании первой доврачебной помощи главное остановить кровотечение и освободить дыхательные пути.

27 февраля к прихожанам храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона Православной церкви Украины обращается женщина в красной куртке.

– После службы не расходитесь. Там фермер привез муку и молоко. Девушки, разбирайте. Напечете пирожков нашим воинам.

– Да, а у нас что, дома муки нет? Мы из своего печем, – говорит 55-летняя Галина Антоновна.

– Если человек уже привез, то нужно разобрать. Всё пойдет на нужное дело. Только жаль, что дрожжей уже нигде не найти. Придется печь пресные.

У входа в храм в очередь становятся женщины. Жена священника каждой насыпает в пакеты муку и разливает в банки и бутылки молоко.

– Бегу домой, – говорит 37-летняя Ирина Поляруш. – Как только позвонила тетя, просит к ней сносить пустые пол-литровые банки и крышки для закруток. Вчера фермер Андрей Врещ из села Копиечка зарезал весь скот в своем хозяйстве – и свиней, и бычков. Всю ночь делал с односельчанами тушенку на передовую. Сегодня будут продолжать, но банков не хватает.

На улице невысокая женщина зовет свою родственницу.

– Марина, я тебя еще раз прошу собирай детей и уезжай. Разве не слышала, только этой ночью трижды включали сирену воздушной тревоги? Наш пастор говорил, что на польской границе будут встречать, даже загранпаспорта не нужно.

– Нет. Я уже сказала, мы остаемся дома. Моему крестнику всего месяц назад исполнилось 18, и он уже в территориальной обороне. Неужели я могу поджать хвост и убежать?