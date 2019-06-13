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пятница, 14 июня 2019 03:28

Опубликовали ретро-фото первого львовского аэропорта
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В 1914 году австрийская власть решает построить на Яновских Блонях военный аэродром на случай войны с Россией.
Фото: lviv.depo.ua
Авиацией начали перевозить почту
Во время польско-украинской войны аэродром находился под контролем польской армии.
В течение 1918-1920 годов аэропорт использовали и другие польские авиационные формирования.
2 августа 1922 на Львовском аэродроме сел первый гражданский самолет "Junkers F.13"

За время существования Львова международный аэропорт имени Данила Галицкого - не первый и не единственный еродром в городе.

В начале XX века в львовском микрорайоне Левандовка тоже был аэропорт - об этом пишет издание Depo.Львів.

В 1914 году австрийская власть решает построить на Яновских Блонях военный аэродром на случай войны с Россией. Планировалось, что здесь будут базироваться авиационные роты из Вены и Герца. Но через некоторые задержки эти роты так и не прилетели, зато в 1915 году во время оккупации Галичины Российской империей, на аэродроме базировались российские гиганты-бомбардировщики "Илья Муромец".

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В июне 1915 года аэропорт вновь переходит под контроль Австро-Венгрии и здесь размещается 4-й императорско-королевский летунский парк, которий стал ремонтной базой. Здесь располагались: мастерские по ремонту авиадвигателей и самолетов, слесарная и столярная мастерские. В отдельных домах были склады запчастей, цех для покраски самолетов, ангар для самолетов, которые нуждались в ремонте, оружейная мастерская, гараж.

Так как самолеты того времени не могли брать на борт много людей, а их грузоподъемность была около 130 килограмм, авиацией начали перевозить почту. С 20 марта 1918 состоялся первый такой полет из Вены в Киев с промежуточными посадками в Кракове, Львове и Проскурове (нынешний Хмельницкий). Линия проработала до 5 ноября 1918 года. Корреспонденция шла 2 суток, это было не эффективно. Позже на крышах больших домов или вокзалах начали рисовать большими буквами названия населенных пунктов, которые подсвечивали киловаттными прожекторами, эти прожекторы было видно за 100 километров.

Во время польско-украинской войны аэродром находился под контролем польской армии. Авиация УГА периодически атаковала аэродром, которий стал главной базой польских ВВС. Отсюда взлетали самолеты, участвовавшие в первой в истории операции Войска Польского, которая состоялась 5 ноября 1918 года. В течение 1918-1920 годов аэропорт использовали и другие польские авиационные формирования.

2 августа 1922 на Львовском аэродроме сел первый гражданский самолет "Junkers F.13" с четырьмя пассажирами на борту рейсом Варшава-Львов. Перевозки, которые затем стали регулярными, организовало только что созданное акционерное общество "Польская воздушная линия" Aerolloid ".

Впоследствии "Польскую воздушную линию" Aerolloid "реорганизовали в АО" Польская авиалиния "Aerolot" ", без участия иностранного капитала. Его руководство приобрело новые голландские самолеты" Fokker ", позволявшие преодолевать расстояние от Львова до Кракова за 1 час 25 минут.

В 1923 году решили строить новый аэродром в Скнилове. Из-за застройки соседних территорий расширить существующий аэропорт было невозможно. Строительство начали в 1925 году и закончили в 1936 году, но оборудования перебазировали уже в 1929 году.

Сейчас в память о аэродроме на Левандовке остались разве названия улиц: Повітряна, Пропелерна, Планерна, Ангарна, Пілотів.

В сети появились фото украинцев начала ХХ века. На фотографиях с этнографического альбома изображена жизнь и быт людей.

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