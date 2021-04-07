"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином

Фото: facebook.com/10brygada

В среду, 7 апреля, в Луцке Волынской области провели в последний путь воина ВСУ, бойца 10-й горно-штурмовой бригады Сергея Сулима, который погиб на Донбассе.

Воина отпели в Свято-Троицком кафедральном соборе Луцка. Похоронят в селе Гаразджа.

"Сегодня мы можем сказать, что он пополнил ряды ангельского войска. Мы уверены, что он сверху наблюдает за нами. Мы знаем, что ты, Сергей, стал нашим ангелом-хранителем. Прости нам, не сохранивших", - написала бригада в Facebook.

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Сергей Сулима, 1980 года рождения, погиб 3 апреля вследствие подрыва на вражеской мине под поселком Шумы. Воин был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892. Родом из Луцка, но последние годы проживал на Ивано-Франковщине. Отсюда и пошел на контракт. Женат не был.