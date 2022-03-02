Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники

Оккупанты убили мирных жителей в Херсоне. Фото: Укринформ

В Херсоне российские оккупанты расстреляли гражданских, которые без оружия пытались остановить бронеколонну войск РФ.

У людей на "вооружении" были только коктейли Молотова, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

"Они все погибли и никто не хотел пощады. Это самые трагические кадры, которые я видел за все шесть дней вторжения русских нацистов. На это нельзя смотреть без слез", – написал Геращенко.

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Глава Херсонской Военно-гражданской администрации Геннадий Лагута пока не сообщал о трагедии.

Также он рассказал других преступлениях российских военных против мирного населения: 1 марта они обстреливали жилые дома, в селе Черноморское оккупанты убили двух местных и тяжело ранили еще трех, в Херсоне военные РФ захватывают местных жителей в плен, и, вероятно, их будут использовать как живой щит для продвижения вперед, говорит Лагута.

По Херсону едет российская оккупационная бронетехника. Заходящие на территорию города россияне берут местных жителей в плен.