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вторник, 08 марта 2022 15:49

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты пытались завербовать мэра Харькова. Он их послал

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Оккупанты пытались завербовать мэра Харькова. Он их послал
Терехову предлагали "гарантии безопасности". Фото: УНИАН

Оккупанты пытались подкупить мэра Харькова Игоря Терехова.

Об этом он рассказал во время телемарафона.

Россияне написали Терехову СМС. Сказали, чтоб он не доводил до гуманитарной катастрофы. Для информирования о гарантиях безопасности ему было предложено обратиться в определенный Telegram-канал.

Терехов отписал "иди на х*й!" и заблокировал абонента.

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"Я получил то же сообщение, как и чиновники из областной администрации. Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?" - прокомментировал он.

За сутки с 7 по 8 марта под завалами разрушенных врагом зданий в Харькове спасатели обнаружили тела четырех погибших. Враг с новой силой обстреливает и бомбит город. В частности, жилые кварталы. В результате этого произошло множество разрушений и пожаров.

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