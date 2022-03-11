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Оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы с женщинами и детьми из Николаева

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Оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы с женщинами и детьми из Николаева
Беженцев перевозят в Румынию. Фото: Нацполиция

Людей из Николаева эвакуируют в Румынию. Оккупанты обстреливают автобусы с мирными гражданами.

Вывозить людей помогают власти Одессы, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Рядом с нами находится Николаев. По инициативе мэрии направляем туда автобусы для эвакуации детей, женщин и пожилых людей. Мы эвакуировали уже более тысячи человек, но не всегда это происходит так называемыми зелеными коридорами. Были моменты, когда автобусы обстреливали", - отметил. Труханов.

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О том, что эвакуационные автобусы обстреливают, говорят и мэры других городов, подчеркнул он.

С Одесского железнодорожного вокзала вечером 12 марта беженцев отправят на станцию ​​Измаил с трансфером по Дунаю в румынский город Тульч. Отправление из Одессы в 23:23, прибытие в Румынию – в 10:30.

Российские оккупанты начали обстреливать Николаев вечером 11 марта.

А под селом Гурьевка, севернее Николаева, украинские защитники выбивают вражеские войска, продолжаются бои.

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