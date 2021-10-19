Одна за другой: колонну "скорых" заметили возле коронавирусной больницы

В Хмельницком возле коронавирусного приемного отделения больницы заметили "кортеж" из машин скорой помощи.

Соответствующее фото распространил руководитель департамента здравоохранения горсовета Хмельницкого Борис Ткач в Facebook.

"Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его", - написал Ткач.

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Отметил, что снимок сделан в понедельник, 18 октября, в 19:15.

"Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница. Она уже заполнена", - добавил Ткач.

Автор: facebook.com/boris.tkach.58 Очередь из "скорых" возле Covid-приемного отделения больницы Хмельницкого

За прошлые сутки 18 октября от коронавируса умерли 538 человек. Это самый высокий показатель смертности в Украине за все время пандемии. Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, акцентируют в Минздраве.