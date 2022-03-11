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Спецтема: Война России против Украины

Одессу хотят оцепить из суши: назвали пути подступа окупантов

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Одессу хотят оцепить из суши: назвали пути подступа окупантов
24 канал

Российские окупанты изменили планы нападения на Одессу с моря. Планируют сначала оцепить город силами из Николаевщины и Приднестровья.

"Корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировали в район Крыма", - сказал во время брифинга мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск Николаевской области. Так что предполагаем, что в планах агрессора взять Одессу через Вознесенск и Приднестровье. Таким образом, город окажется отрезанным и в окружении, добавил городской голова.

Труханов предполагает, что после оцепления на суше, русские окупанты могут направить десантные корабли с моря для высадки с берега.

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Он сказал, что у защитников Одессы есть время для подготовки благодаря героическим усилиям по сопротивлению агрессору в Николаевской области.

Местные власти формируют стратегические запасы продуктов питания с длительным сроком годности и медицинские препараты при окупации города.

Вчера спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что враг пока нет намерения высаживать российский морской десант на побережье Одесской области. На это указывает перебазирование военных кораблей России в оккупированный ею Крым.

Что касается южного направления обороны, то врага удержали на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области.

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