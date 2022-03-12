Одесситы эвакуируют людей из Николаева, который героически держит оборону

culturemeter Геннадий Труханов

За последнюю неделю из Николаева эвакуировали более 2 тысяч женщин, детей и пожилых людей.

Об этом на брифинге рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Одесский фронт проходит границей с Николаевом, который сейчас героически борется. Мы помогаем эвакуировать мирных жителей. Также сегодня направим груз в Николаев, у нас есть список необходимых материалов, которые там нужны.

Также одесситы помогают Харькову. Направили туда гуманитарную колонну лекарств и продуктов питания.

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"Наша основная задача в Одессе – поддержать другие города Украины, которые находятся на передовой. В Одессе мы продолжаем налаживать взаимодействие между всеми формированиями", - добавил одесский руководитель.

Людей из Николаева эвакуируют в Румынию. Оккупанты обстреливают автобусы с мирными гражданами. Вывозить людей помогают власти Одессы.