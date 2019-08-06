Одесса может зимой остаться без тепла

Одессе грозит отсутствие отопления зимой. Фото: www.volynnews.com

Долги одесских тепловиков могут оставить город без отопления зимой.

Почти 1,7 млрд грн задолженности имеет АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы", сообщает Нафтогаз України на странице в Twitter.

КП "Теплоснабжение города Одессы" должно заплатить 836,0 млн грн.

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Одесская ТЭЦ должна Нафтогаза 840,9 млн грн. Сроки погашения, которые дали компании, она выполняет лишь на 74%.

Украинцы оплачивают 97% жилищно-коммунальных услуг. По словам вице-премьера Геннадия Зубко.